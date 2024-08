Un pomeriggio di sole sulla Litoranea di Torre del Greco si è trasformato in un momento di grande apprensione, quando un bagnante si è allontanato troppo dalla riva con il proprio materassino, rischiando di mettere in pericolo la propria vita. L’incidente è avvenuto presso il lido Moon Beach, dove l’intervento tempestivo dei bagnini ha evitato il peggio.

L’Intervento di Salvataggio

Il titolare del lido Moon Beach, Michele Lunella, insieme al collega Vincenzo Vitiello, ha raccontato l’accaduto. “A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti sulla spiaggia libera accanto al nostro lido,” spiega Lunella. “Due persone si erano già tuffate in acqua per cercare di aiutare il ragazzo in difficoltà, ma la situazione è presto diventata critica anche per loro, a causa della fatica.”

Capendo la gravità della situazione, i due bagnini hanno prontamente messo in acqua l’imbarcazione di salvataggio. “Siamo riusciti a raggiungere il bagnante e i suoi soccorritori, portandoli tutti in salvo senza ulteriori complicazioni,” racconta Lunella. Fortunatamente, grazie alla prontezza e all’efficacia dell’intervento, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi.

L’Arrivo dei Soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza per accertarsi delle condizioni del bagnante, che è stato visitato e dichiarato fuori pericolo. Inoltre, gli uomini della Capitaneria di Porto sono intervenuti e hanno espresso il loro apprezzamento per la rapidità e l’efficacia con cui i bagnini hanno gestito l’emergenza.

“Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, e la giornata è proseguita senza ulteriori problemi,” conclude Lunella, con un importante monito: “L’invito che mi sento di rivolgere a tutti, e che faccio puntualmente anche ai miei clienti, è di essere sempre estremamente prudenti, anche quando il mare è calmo.”