Una vacanza in Albania si è tragicamente conclusa con la morte di Nicola Iorio, un giovane di appena 19 anni originario di Casal di Principe. Nicola ha perso la vita a seguito di un grave incidente mentre si trovava su una moto d’acqua nelle acque della località turistica di Velipoje.

Un Giovane Vita Spezzata

Nicola, diplomato in ragioneria e impiegato presso una ditta edile di un parente, era partito per l’Albania insieme alla fidanzata e ai genitori di lei per trascorrere qualche giorno di vacanza. La notizia della sua tragica scomparsa è giunta ieri pomeriggio ai genitori del ragazzo, che sono stati travolti dal dolore. Il padre, idraulico molto conosciuto e stimato in paese, e la madre, casalinga, sono rimasti sgomenti di fronte alla peggiore delle notizie.

Le Circostanze dell’Incidente

Le dinamiche precise dell’incidente restano ancora avvolte nel mistero. Non è chiaro se Nicola fosse alla guida della moto d’acqua o se fosse un passeggero, né se il mezzo abbia colliso con un’altra imbarcazione o se il giovane sia stato sbalzato in mare per altre ragioni. Le prime informazioni provenienti dall’Albania parlano di soccorsi immediati e del trasferimento urgente di Nicola all’ospedale di Scutari, situato a diversi chilometri di distanza da Velipoje. Purtroppo, le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo, e il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

La Comunità in Lutto

La notizia ha rapidamente fatto il giro di Casal di Principe e dei comuni limitrofi, gettando l’intera comunità in un profondo stato di lutto. Sebbene molti abitanti siano ancora in vacanza, la tragedia ha toccato tutti, creando un’atmosfera di profonda tristezza. Nicola era un ragazzo benvoluto e proveniva da una famiglia stimata, il cui dolore ha commosso l’intera comunità.

I Genitori in Viaggio verso l’Albania

I genitori di Nicola, dopo aver appreso la tragica notizia, hanno immediatamente cercato di raggiungere l’Albania per riabbracciare il figlio, ma si sono trovati di fronte all’impossibilità di trovare un volo disponibile in alta stagione. Decisi a partire il prima possibile, si sono diretti in auto a Bari, dove stamattina si sono imbarcati su una nave diretta verso la sponda est del Mar Adriatico.