Momenti di tensione si sono verificati ieri in Piazza Carità, nel cuore della città, dove la Polizia Locale è intervenuta per sanzionare una coppia di musicisti napoletani che si esibivano illegalmente con strumenti musicali elettronici amplificati. I due uomini, rispettivamente di 56 e 37 anni, stavano suonando davanti alla chiesa di San Liborio, in violazione del regolamento comunale che vieta l’utilizzo di tali strumenti in aree pubbliche senza autorizzazione.

Quando gli agenti si sono avvicinati per effettuare il controllo, la situazione è rapidamente degenerata. I musicisti hanno reagito con violenza, insultando e minacciando di morte gli agenti, e successivamente hanno tentato di darsi alla fuga. Il loro tentativo è stato però vano, poiché una seconda pattuglia della Polizia Locale è intervenuta prontamente, riuscendo a fermarli.

I due uomini sono subito verbalizzati per la violazione del regolamento comunale, che prevede sanzioni per chi si esibisce in spazi pubblici senza i dovuti permessi e utilizzando strumenti amplificati. Ma non è tutto: a seguito della loro reazione violenta, sono anche denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.