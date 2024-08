Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo nelle campagne di Palagiano, in provincia di Taranto, dove un giovane di 33 anni è stato folgorato mentre lavorava in un’azienda agricola. La vittima stava maneggiando una pompa a immersione quando è stato colpito da una scarica elettrica. Purtroppo, il giovane è deceduto sul posto. L’incidente ha coinvolto anche il fratello della vittima, che ha riportato ustioni e ferite. Dopo il tragico evento, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni sono state giudicate gravi ma stabili.

Il padre delle due vittime, che era presente sul posto di lavoro con i figli – entrambi elettricisti – al momento dell’incidente era temporaneamente assente e, fortunatamente, è rimasto illeso.

L’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in contesti agricoli e industriali. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure di sicurezza adottate in azienda per prevenire simili tragedie.