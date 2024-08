La comunità di Collepasso è sconvolta dalla tragica scomparsa di Giuseppe Russo, un giovane di soli 23 anni che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato vittima di un morso di ragno violino. L’episodio risale a qualche settimana fa, durante un’attività di giardinaggio.

Il peggioramento delle condizioni

Dopo il presunto morso dell’aracnide, Giuseppe ha riportato una lesione alla gamba che ha richiesto un immediato intervento medico. Ricoverato presso l’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase, le condizioni del giovane si sono aggravate nelle ultime 48 ore, costringendo i medici a trasferirlo d’urgenza a Bari. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, Giuseppe è deceduto questa mattina alle 7.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Giuseppe ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Collepasso, che fino all’ultimo ha sperato in un esito diverso. Il sindaco Laura Manta ha espresso il suo cordoglio con un toccante messaggio: «Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio. Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti».

I funerali

I funerali di Giuseppe Russo si terranno domani alle 18 presso la chiesa del “Cristo Re” a Collepasso, dove amici e parenti potranno dargli l’ultimo saluto.