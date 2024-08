Cresce l’attesa per l’apertura del nuovo Mondadori Bookstore, situato nella storica Galleria Umberto I di Napoli. L’inaugurazione, prevista per lunedì prossimo alle 10.30, sarà un evento di grande rilievo per la città, con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi per il taglio del nastro. Antonio Serpe, Chief Retail Officer delle librerie Mondadori Bookstore Italia, ha espresso grande entusiasmo per l’apertura: “Abbiamo da sempre fortemente voluto che il flagship store di Mondadori Bookstore fosse a Napoli, città ideale in quanto i napoletani sono lettori appassionati.” Dopo una chiusura forzata a causa di problemi burocratici, lo store riaprirà le sue porte, diventando un punto di riferimento culturale nel cuore della città.

Il progetto, collocato in un luogo simbolico come la Galleria Umberto I, riflette la filosofia di Mondadori di avvicinare la cultura e l’arte al pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani. “Abbiamo lavorato con passione al tavolo tecnico istituito dal sindaco, in collaborazione con tutte le figure istituzionali coinvolte, per risolvere le problematiche legate alla location,” ha aggiunto Serpe, sottolineando l’importanza di questo nuovo spazio per la città.

Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della realizzazione di questo progetto, che diventerà un polo culturale ed esperienziale al servizio della comunità.” Ha inoltre evidenziato come il format MA rappresenti una risposta alle sfide attuali, puntando su modelli di business innovativi nel campo della cultura.

Il Mondadori Bookstore di Napoli si estenderà su una superficie di mille metri quadrati, offrendo una vasta gamma di 148mila volumi, che spaziano dai grandi classici ai best seller, includendo narrativa, saggistica e opere per bambini. Tra le sezioni più innovative, spicca “Just Comics”, un’area dedicata ai manga e ai fumetti, che strizza l’occhio alla Generazione Z.

L’ambiente del bookstore è pensato per essere eco-friendly, smart e giovane, con un affaccio suggestivo sul Salone Margherita. Questo spazio vuole essere un’oasi di tranquillità in cui i visitatori possono sfuggire alla frenesia quotidiana, immergersi nella lettura e entrare in armonia con la natura.