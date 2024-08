Nell’area occidentale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, in collaborazione con il Reggimento Campania e il Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un’importante operazione di controllo, concentrandosi sul quartiere Fuorigrotta. L’operazione, concepita come una dimostrazione visibile di presenza delle forze dell’ordine, mirava a dissuadere potenziali criminali e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Durante le perquisizioni, i militari hanno scoperto un “kit del rapinatore” nascosto in un vano ricavato in un muro di tufo in via Brigata Bologna, nei pressi dello “sferisterio” abbandonato. Il kit comprendeva una mitragliatrice Mini Uzi ad aria compressa priva di tappo rosso, caschi integrali, passamontagna, una mazza da baseball e spray al peperoncino. Questi oggetti sono tipicamente utilizzati per compiere rapine o atti intimidatori.

Nel corso dell’operazione, sono identificate e denunciate due persone per guida senza patente, tra cui un ventenne. Inoltre, altri due giovani sono trovati in possesso di droga, anche se in quantità tali da non configurare lo spaccio; per loro è scattata una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura.

In termini di rispetto del codice della strada, i Carabinieri hanno elevato 19 contravvenzioni, prevalentemente per guida senza assicurazione o senza casco. L’operazione continuerà anche nei prossimi giorni, con ulteriori controlli previsti per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza in questa parte della città.