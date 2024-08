Nella serata di ieri, a Bellona, in provincia di Caserta, i Carabinieri della stazione di Vitulazio hanno arrestato una donna di 45 anni, ritenuta responsabile di gravi maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti del compagno e del figlio. L’arresto è avvenuto in flagranza differita, a seguito della denuncia presentata dal compagno della donna nel pomeriggio di ieri.

La Denuncia e l’Intervento dei Carabinieri

Il compagno, già vittima di pregresse aggressioni, aveva formalizzato una denuncia il 14 agosto scorso. Tuttavia, a causa del peggioramento della situazione domestica, ha deciso di tornare in caserma per integrare la querela, riferendo che le tensioni in casa erano ulteriormente aumentate a partire dal 16 agosto. La situazione era diventata insostenibile, al punto da spingere l’uomo e il figlio 19enne a lasciare l’abitazione familiare e a rifugiarsi presso una parente.

I Dettagli delle Aggressioni

Le violenze messe in atto dalla donna includevano minacce di morte, percosse e ingiurie, tutte costantemente rivolte sia al compagno che al figlio. Questi episodi hanno creato un clima di terrore all’interno delle mura domestiche, costringendo le vittime a cercare rifugio altrove per paura della propria incolumità.

L’Arresto e le Conseguenze

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno confermato la veridicità delle accuse mosse contro la 45enne, che è stata rintracciata nella sua abitazione. Dopo le formalità di rito, la donna è posta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questo brutto episodio mette in luce ancora una volta l’importanza di denunciare tempestivamente i maltrattamenti e le violenze domestiche. Le autorità sono intervenute prontamente per proteggere le vittime, ma è fondamentale che situazioni come queste vengano affrontate con il massimo rigore e che le vittime trovino il coraggio di chiedere aiuto.