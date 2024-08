Michele Longobardi è stato scelto come tronista per la nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. L’ex corteggiatore di Manuela Carriero, archiviata la sua precedente esperienza nello show, è pronto a mettersi alla prova sulla famosa poltrona rossa, con l’obiettivo di trovare il vero amore.

Chi è Michele Longobardi?

Michele Longobardi, 28 anni, è originario di Castellammare di Stabia e vive con il padre. Lavora nella pubblica amministrazione e, nel video di presentazione per Witty Tv, ha condiviso aspetti personali della sua vita, descrivendo un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori quando aveva solo 7 anni. Questo evento ha avuto un impatto significativo su di lui, ma non ha impedito a Michele di vivere un’adolescenza spensierata, circondato dagli amici.

Un Passato di Ansia e Attacchi di Panico

A 19 anni, Michele ha iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico, un periodo difficile della sua vita che ha descritto come molto intenso. Durante quei anni, ha lottato contro il sovrappeso, arrivando a pesare 110 kg, e ha affrontato difficoltà nei rapporti sociali e con le ragazze. Nonostante le sfide, Michele non si è mai arreso, e ha utilizzato questa esperienza per crescere e migliorarsi. “Mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado fiero,” ha dichiarato, sottolineando come questa fase della sua vita gli abbia insegnato il valore del tempo.

Alla Ricerca del Vero Amore

Oggi, Michele è pronto a cercare una ragazza con cui condividere la sua quotidianità e costruire una relazione duratura. Il suo percorso a Uomini e Donne si preannuncia interessante, e i fan del programma sono già curiosi di scoprire chi riuscirà a conquistare il cuore del nuovo tronista.

La nuova stagione di Uomini e Donne promette emozioni e sorprese, e con Michele Longobardi come tronista, i telespettatori possono aspettarsi un viaggio emozionante alla ricerca del vero amore.