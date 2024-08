La settimana di Ferragosto si conferma come uno dei periodi più intensi dell’anno per il turismo italiano, con circa 13 milioni di cittadini in viaggio. Secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg, la spesa complessiva prevista per queste vacanze si aggira tra i 6,7 e i 7 miliardi di euro. Per il 58% degli italiani, si tratta della vacanza principale dell’anno, un dato che rimane stabile rispetto al 2023.

Maxiesodo e Traffico Intenso sulle Arterie Italiane

Il weekend di Ferragosto ha dato il via al tradizionale “maxiesodo”, con milioni di italiani che si sono messi in viaggio verso le località di villeggiatura. La giornata di ieri è stata contrassegnata dal bollino nero, con traffico intenso su tutte le principali arterie stradali e autostradali del Paese. In Campania, l’Autostrada del Mediterraneo ha visto un afflusso considerevole di veicoli, con code particolarmente lunghe all’uscita dell’A30 Caserta-Avellino, in corrispondenza della barriera di San Severino.

Incidenti e Disagi sulle Strade

Purtroppo, il traffico intenso non è stato l’unico problema. Sull’autostrada A4, tra Meolo e San Doná in direzione Trieste, un grave incidente ha coinvolto nove veicoli, causando ferite a nove persone. Questo ha comportato la chiusura del tratto interessato, con obbligo di uscita a Meolo per chi proveniva da Venezia. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi in un altro incidente verificatosi sulla A16 Napoli-Canosa, tra Grottaminarda e Lacedonia.

La situazione è stata critica anche in Liguria, dove un Tir in avaria ha provocato una coda di nove chilometri tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona, in direzione Genova.

Problemi anche sui Treni

Non solo le strade, ma anche la rete ferroviaria ha risentito del traffico del Ferragosto. Un guasto a Ronco Scrivia ha causato ritardi fino a 60 minuti sui treni ad alta velocità, aggiungendo ulteriori disagi ai viaggiatori.