Una tragica fatalità ha colpito ieri mattina il porto di Salerno, dove un diportista ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. L’uomo, che si trovava a bordo di una barca ormeggiata, ha improvvisamente avvertito un grave malessere che si è rivelato fatale.

I Soccorsi Inutili

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo per oltre 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita. L’uomo è deceduto sul posto, lasciando sgomenti i presenti. Le cause esatte del decesso saranno chiarite dagli accertamenti medici, ma si ipotizza che si tratti di un malore fulminante.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, oltre al medico legale, che ha effettuato i primi accertamenti di rito. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale, in particolare chi frequentava il porto e conosceva la vittima.