Una scena insolita ha destato l’attenzione degli automobilisti sulla strada provinciale che collega Arzano a Napoli, dove un maialino di oltre 60 chili è avvistato a passeggio. L’animale, visibilmente imbizzarrito, attraversava ripetutamente la carreggiata, creando una situazione di pericolo per gli utenti della strada. Gli agenti della polizia locale di Arzano sono intervenuti prontamente sul posto. La priorità era bloccare il maialino per evitare possibili incidenti, dato che l’animale si spostava da un lato all’altro della strada, mettendo a rischio la sicurezza dei veicoli in transito. Dopo alcuni tentativi, gli agenti sono riusciti a fermarlo, consentendo al personale veterinario di intervenire per il recupero.

Dagli accertamenti svolti, è emerso che l’animale appartiene alla razza tedesca Buntes-Bentheimer Schwein, originaria della Bassa Sassonia. Questa razza è particolarmente rara e non si esclude l’ipotesi che il maialino sia stato abbandonato dal proprietario, probabilmente a causa della preoccupazione legata alla peste suina, una malattia che mette a rischio la popolazione suina in diverse regioni.

Le ricerche per individuare il proprietario si sono rivelate vane. Non si esclude che possa appartenere a qualcuno di uno dei comuni limitrofi. Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti per chiarire la situazione e garantire la sicurezza dell’animale.