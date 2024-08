Madonna ha scelto di festeggiare il suo 66esimo compleanno in modo speciale, visitando gli Scavi di Pompei in forma privata. La popstar, accompagnata dal fidanzato Akeem Morris, dalle figlie Ester e Stella e da un ristretto gruppo di amici, ha esplorato alcune delle aree più suggestive del sito archeologico, tra cui l’area dei teatri, la Casa del Menandro e la Casa dei Ceii.

L’attesa per i fan è stata lunga e carica di emozione. Molti si sono radunati all’esterno dell’ingresso di Porta Stabia, sfidando il caldo sotto il sole, nella speranza di vedere la loro icona. Alcuni hanno ballato sulle note dei successi di Madonna e lanciato auguri di buon compleanno, mentre altri, come un fan speciale venuto da Roma, Alessandro Gatti, hanno portato regali unici, come una bambola fatta a mano che ricorda l’ultimo tour mondiale della cantante.

La visita è caratterizzata da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e misure di sicurezza, necessarie sia per proteggere la star che per salvaguardare il prezioso sito archeologico. Madonna non è nuova a festeggiamenti nel Sud Italia: negli anni precedenti ha celebrato i suoi compleanni in Sicilia e Puglia.

Dopo la visita a Pompei, ci sono speculazioni che la star potrebbe continuare la sua vacanza a Capri, magari facendo una tappa nella celebre taverna “Anema e Core”, un luogo che è diventato una sorta di seconda casa per lei.