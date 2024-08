L’Italia continua a essere stretta nella morsa di un’ondata di caldo eccezionale, con temperature ben oltre la media stagionale in diverse città, tra cui Napoli. Dopo il picco di caldo afoso registrato ieri, le previsioni non offrono alcuna tregua: l’alta pressione continuerà a dominare la scena, portando valori termici fino a 8°C sopra la media in tutta la penisola.

Temperature Record e Afa Insopportabile

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il caldo non accenna a diminuire. Oggi, le temperature minime rimarranno elevate, con valori che oscillano tra i 27°C e i 29°C in città come Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina. Napoli non farà eccezione, con minime che supereranno i 25°C, una situazione simile a quella prevista per Trieste, Gorizia, Pisa e Rimini.

L’afa intensa si farà sentire in particolare a Napoli, dove le condizioni saranno aggravate dall’arrivo di masse d’aria calda e umida provenienti dal Sahara, che attraverseranno il Mediterraneo. Le temperature massime subiranno un’ulteriore impennata, con picchi che potrebbero raggiungere i 39°C a Firenze e superare i 40°C nelle zone interne della Sardegna.

La Settimana di Ferragosto: Caldo Estremo Senza Tregua

La settimana di Ferragosto si preannuncia rovente per gran parte dell’Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. L’anticiclone africano, noto come Caronte, continuerà a dominare, portando temperature altissime ovunque. Il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it prevede che il caldo ci accompagnerà almeno fino a metà mese e probabilmente anche oltre, senza che siano attese piogge significative o temporali.

Gussoni ha sottolineato che le temperature previste saranno molto al di sopra delle medie climatiche di riferimento, con punte massime intorno ai 35°C nelle regioni del Nord e picchi ancora più elevati al Centro-Sud, dove si potrebbero raggiungere i 38-39°C proprio durante la settimana di Ferragosto.

Possibile Sollievo Dopo il 16 Agosto

Un po’ di sollievo potrebbe arrivare dopo venerdì 16 agosto, quando temporali e correnti più instabili provenienti dal Nord Europa potrebbero destabilizzare l’atmosfera, portando un leggero calo delle temperature e qualche temporanea interruzione del caldo intenso.