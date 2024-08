Un acceso scontro tra due gruppi familiari ha avuto luogo a Ferrari di Cervinara, culminando in una violenta rissa che ha lasciato quattro persone ferite. La lite, iniziata per vecchie questioni di vicinato, è degenerata rapidamente in una zuffa che ha visto coinvolti sette individui e l’uso di bastoni e coltelli.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la tensione tra i due gruppi è esplosa prima verbalmente, per poi sfociare in un confronto fisico. Calci e pugni sono stati accompagnati dall’uso di bastoni, mentre uno dei contendenti ha riportato una ferita alla mano causata da un’arma da taglio. La violenza dell’alterco ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Intervento delle Autorità

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a sedare gli animi e a riportare la situazione sotto controllo, evitando che la lite si trasformasse in una tragedia. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, ascoltando alcuni dei protagonisti per fare luce sulle cause della rissa e per stabilire le responsabilità.

Conseguenze e Indagini

I quattro feriti sono stati soccorsi e le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione. Le indagini continuano, con i carabinieri che stanno cercando di comprendere appieno le dinamiche dell’episodio e di identificare tutti i partecipanti coinvolti nella rissa. Non si escludono ulteriori provvedimenti a carico dei responsabili.