Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte in via Galileo Ferraris a Napoli. Una donna di 33 anni, residente a Ponticelli e incensurata, è stata accoltellata al culmine di una lite scoppiata per motivi di viabilità. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, la vittima avrebbe avuto un acceso diverbio con un’extracomunitaria. La discussione, inizialmente verbale, è rapidamente degenerata, culminando in un’aggressione fisica. La 33enne è stata colpita con un’arma da taglio alla coscia destra, all’avambraccio e alla spalla.

Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Nonostante le gravi ferite riportate, le sue condizioni non sono considerate critiche e non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, la posizione della persona che ha accoltellato la vittima è sotto esame, e non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la crescente tensione nelle strade di Napoli, dove i conflitti per motivi apparentemente futili possono rapidamente degenerare in violenza. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini.