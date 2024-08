In Italia, milioni di persone convivono con malattie e condizioni che compromettono la loro capacità di condurre una vita normale, portando in molti casi a una condizione di invalidità per cui l’Inps paga circa 300 euro. Per far fronte a questa situazione, lo Stato offre quindi una serie di aiuti economici e agevolazioni, tra cui la pensione di invalidità civile, erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La Pensione di Invalidità Civile

La pensione di invalidità civile è un sostegno economico rivolto ai cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%. Questo aiuto dell’Inps che parte da circa 300 euro, è destinato a cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia da almeno cinque anni, o cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Requisiti di Accesso Inps per ottenere i circa 300 euro

Età: Dai 18 ai 67 anni. Oltre i 67 anni, i beneficiari passano all’assegno sociale.

Grado di Invalidità: Deve essere superiore al 74% per l’assegno di invalidità e al 100% per la pensione di inabilità.

Reddito: Il reddito annuale lordo non deve superare i 5.725,46€ per un’invalidità compresa tra il 74% e il 99%, e i 19.461,12€ per un’invalidità al 100%.

La condizione di invalidità deve essere certificata da una commissione medica dell’INPS, che valuta l’impatto della malattia sulla capacità lavorativa. Tra le patologie riconosciute figurano malattie gravi come sclerosi multipla, Alzheimer, Parkinson, sordità, cecità, diabete mellito, insufficienza renale cronica e disfunzioni cardiache.

Importi e Benefici per il 2024

Per l’anno 2024, l’importo mensile della pensione di invalidità civile è di 333,33 euro per invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 100%. Per i ciechi assoluti non ricoverati in istituti l’importo sale a 360,48 euro. Questo sostegno è integrato da ulteriori aiuti, come l’indennità di comunicazione per i sordi assoluti e l’indennità di accompagnamento per chi necessita di assistenza continua.

Esclusioni e Limiti

Non possono accedere alla pensione di invalidità civile:

I titolari di pensioni di invalidità di guerra o di servizio.

I cittadini ricoverati gratuitamente in istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.

I detenuti.

Come Richiedere la Pensione

La domanda per ottenere la pensione di invalidità civile deve essere presentata all’INPS, direttamente tramite il portale web dell’Istituto o attraverso il supporto di un patronato o di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). È fondamentale seguire correttamente la procedura per garantire una valutazione accurata e tempestiva della domanda.

La pensione di invalidità civile dell’Inps da circa 300 euro rappresenta un aiuto vitale per molte persone che, a causa di gravi condizioni di salute, non sono in grado di lavorare. Questo supporto economico, pur non essendo sempre sufficiente a coprire tutte le esigenze quotidiane, contribuisce a garantire una vita dignitosa a chi vive con disabilità significative. Per ulteriori informazioni e per avviare la procedura di richiesta, è possibile consultare il sito web dell’INPS o contattare il Contact Center dell’Istituto al numero 803 164.