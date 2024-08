L’INPS ha annunciato l’apertura del bando di concorso “Corso di lingue in Italia per il 2024”, offrendo borse di studio a studenti che frequentano gli ultimi due anni della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Questo bando ha come obiettivo supportare gli studenti nella partecipazione a corsi di lingua straniera extracurriculare in Italia.

Dettagli del Bando

Le borse di studio sono destinate a coprire parzialmente le spese per corsi di lingua straniera che si svolgeranno in Italia tra settembre 2024 e giugno 2025. I corsi devono prevedere una frequenza minima obbligatoria di 60 ore, suddivise tra lezioni in presenza o online (in modalità sincrona), e devono preparare gli studenti per ottenere una certificazione linguistica di livello A2, B1, B2, C1 o C2, come definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR). La certificazione deve essere rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e non deve avere una scadenza temporale.

Distribuzione delle Borse di Studio

L’INPS metterà a disposizione un totale di 6.100 borse di studio, suddivise come segue:

Scuola Primaria (classi quarta e quinta): fino a 600 borse.

Scuola Secondaria di Primo Grado (medie): fino a 2.000 borse.

Scuola Secondaria di Secondo Grado (superiori): fino a 3.500 borse.

Ogni borsa di studio ha un valore massimo di 800,00 euro, destinata a coprire i costi per il corso di preparazione all’esame di certificazione.

Requisiti e Modalità di Partecipazione

Per partecipare al concorso, gli studenti devono essere iscritti nelle classi indicate per l’anno scolastico 2023/2024. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12:00 del 2 settembre 2024.

Come Presentare la Domanda

Le domande possono essere inviate tramite il portale online dell’INPS. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni fornite nel bando per garantire la corretta presentazione della richiesta e la valutazione del merito.

Benefici e Opportunità

Questo bando rappresenta un’importante opportunità per gli studenti italiani di migliorare le loro competenze linguistiche attraverso corsi di alta qualità in Italia, con un supporto economico significativo per le spese di partecipazione. La certificazione ottenuta avrà un impatto positivo sul loro percorso educativo e professionale futuro.

Il bando di concorso “Corso di lingue in Italia per il 2024” dell’INPS è un’ottima occasione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di accrescere le loro competenze linguistiche con il supporto finanziario necessario grazie alle borse di studio. Non perdere questa opportunità e presenta la tua domanda entro la scadenza indicata per accedere a una delle borse di studio disponibili.