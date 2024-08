L’INPS ha recentemente comunicato le date ufficiali per gli accrediti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativi al mese di agosto 2024 e dopo un periodo di incertezza riguardo ai pagamenti, soprattutto in relazione alla festività di Ferragosto, è confermato che gli accrediti dei Bonus avverranno dopo il 15 agosto, con le seguenti date ufficiali: venerdì 16 agosto, lunedì 19 agosto e martedì 20 agosto 2024.

Che Cos’è l’Assegno Unico e Universale?

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un sostegno economico destinato a tutte le famiglie con figli a carico fino al compimento del 21° anno di età. Il beneficio è accessibile a una vasta platea di beneficiari, inclusi lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE del nucleo familiare e può essere erogato anche alle famiglie che aspettano un bambino a partire dal settimo mese di gravidanza, oltre che alle famiglie con figli disabili senza limiti di età.

Calendario dei Pagamenti per i Mesi Successivi

L’INPS ha già stabilito il calendario dei pagamenti dell’AUU per i prossimi mesi, con accrediti previsti per:

Settembre 2024: 17, 18, 19 settembre

Ottobre 2024: 16, 17, 18 ottobre

Novembre 2024: 18, 19, 20 novembre

Dicembre 2024: 17, 18, 19 dicembre

Queste date sono indicative e possono subire lievi variazioni in base alla situazione specifica di ciascun nucleo familiare e alle eventuali procedure di controllo dell’INPS.

Arretrati dell’Assegno Unico Inps e dei Bonus di Ferragosto: Come Funzionano?

A seguito della soppressione del Reddito di Cittadinanza (RdC), sostituito dall’Assegno di Inclusione e dal Supporto Formazione e Lavoro, alcuni beneficiari potrebbero ricevere accrediti arretrati. Questi arretrati sono erogati sulla vecchia carta RdC e si riferiscono alla differenza tra l’importo spettante in base all’ISEE aggiornato e quello minimo ricevuto precedentemente. Una volta esauriti gli arretrati, la carta RdC verrà definitivamente disattivata.

Come Verificare i Pagamenti

I beneficiari dell’Assegno Unico possono verificare le date esatte degli accrediti e l’importo spettante collegandosi all’area personale MyINPS, utilizzando le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CIE o CNS). È importante mantenere aggiornato l’ISEE per garantire la corretta erogazione dell’assegno.

Con l’arrivo della comunicazione ufficiale dell’INPS, le famiglie italiane possono ora pianificare con maggiore certezza i propri impegni economici, sapendo esattamente quando arriveranno gli accrediti dell’Assegno Unico e Universale. Questo sostegno economico continua a rappresentare un importante aiuto per migliaia di famiglie, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da spese elevate come quello estivo.