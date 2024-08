A partire dal 10 agosto 2024, inizieranno i primi pagamenti INPS per diversi benefici economici, inclusi l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto per la Formazione al Lavoro (SFL) ed anche la NASPI. Nonostante le preoccupazioni legate al Ferragosto, non ci sono comunicazioni di blocchi nei pagamenti. Ecco i dettagli per i fruitori di queste prestazioni.

Calendario dei Pagamenti ad Agosto 2024

Assegno Unico e Universale:

Le famiglie che hanno diritto all’Assegno Unico e Universale vedranno i bonifici in arrivo il 16, 19 e 20 agosto 2024. Chi ha arretrati, riceverà l’importo complessivo nelle stesse date.

Assegno di Inclusione (ADI):

Gli accrediti sulla PostePay per i nuovi beneficiari potrebbero avvenire tra il 14 e il 16 agosto, tenendo conto della chiusura degli uffici postali per Ferragosto.

Per i percettori abituali dell’ADI, l’accredito è previsto dal 27 agosto 2024, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti.

Supporto per la Formazione al Lavoro (SFL):

I nuovi beneficiari del SFL possono aspettarsi i pagamenti Inps tra il 14 e il 16 agosto, analogamente all’AD.

I beneficiari regolari riceveranno il pagamento dal 27 agosto 2024.

NASPI e DIS-COLL:

Alcuni percettori dell’indennità di disoccupazione NASPI o DIS-COLL potrebbero ricevere il pagamento già dal 10 agosto, mentre altri potrebbero dover attendere fino al 16 agosto o oltre. Le variazioni dipendono dalla tempistica di lavorazione della domanda.

Informazioni Utili per i Beneficiari

L’INPS ha garantito la continuità dei pagamenti anche ad agosto, nonostante il periodo di ferie. Chiunque voglia verificare lo stato del proprio pagamento può accedere al fascicolo previdenziale online tramite il portale INPS o contattare direttamente l’Istituto.

Per ulteriori dettagli sulle date precise di pagamento, si consiglia di utilizzare i seguenti numeri:

Numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa)

Numero 06 164 164 (a pagamento da cellulare, secondo le tariffe del proprio gestore).

Anche ad agosto, l’INPS proseguirà con regolarità l’erogazione delle prestazioni economiche, garantendo un supporto costante alle famiglie e ai lavoratori che ne hanno diritto.