Dall’alba di oggi, un vasto incendio ha interessato un deposito di materiale vario situato in via Nuova Sarno a Palma Campania. Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, che fortunatamente non hanno coinvolto persone. L’incendio è attualmente sotto controllo, ma l’intervento dei soccorritori è ancora in corso per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

Ordinanza del Comune: Misure di Sicurezza per i Residenti

A seguito dell’incendio, il Comune di Palma Campania ha emesso un’ordinanza urgente (Ordinanza Sindacale n.29 del 10-08-2024) che impone alla popolazione residente nel raggio di 1 km dal luogo dell’incidente di adottare specifiche misure di sicurezza:

Disattivazione degli Impianti di Aerazione: È obbligatorio disattivare tutti gli impianti di aerazione forzata e/o di condizionamento per evitare che l’aria contaminata dall’incendio entri negli ambienti interni.

Chiusura degli Infissi Esterni: Tutte le finestre, balconi, lucernari e qualsiasi altra apertura esterna devono essere chiuse per impedire l’ingresso di fumi e particelle nocive.

Divieto di Consumo e Vendita di Frutta e Ortaggi: È vietato consumare o vendere frutta e ortaggi raccolti successivamente all’incendio nelle zone comprese entro il raggio di 1 km dall’epicentro. Questa misura è fondamentale per prevenire eventuali contaminazioni alimentari.

Divieto di Uso di Risorse Idriche Non Protette: È stato imposto il divieto di attingere alle risorse idriche a fini alimentari da vasche e pozzi non adeguatamente protetti dalla precipitazione aerea. Inoltre, è vietato il pascolo degli animali nelle aree colpite.