I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno portato a termine due importanti arresti contro lo spaccio di droga nella zona. Il primo arresto è stato eseguito dai militari della stazione locale. In manette è finito un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 36 dosi di crack, 6 dosi di cocaina e 440 euro in contanti, ritenuti provento di una fiorente attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il secondo arresto è stato effettuato dai carabinieri della sezione operativa. Una 61enne è stata sorpresa con un ingente quantitativo di droga: 1.049 dosi di cocaina, pari a oltre 250 grammi di polvere bianca, e 213 grammi di crack, divisi in 598 dosi. A differenza del 46enne, la donna non ha ottenuto i domiciliari ed è stata portata direttamente nel carcere di Secondigliano. Anche lei dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Questi arresti rappresentano un duro colpo per il mercato dello spaccio di droga a Castello di Cisterna. Le forze dell’ordine continuano a lavorare intensamente per contrastare il traffico di stupefacenti nella zona, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.