Cava de’ Tirreni teatro di due furti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, rispettivamente a Corso Mazzini e a Santa Lucia. In entrambi i casi, i malviventi hanno agito con rapidità e precisione, fuggendo con un bottino relativamente esiguo.

Il Furto a Corso Mazzini

Il primo furto si è verificato a Corso Mazzini, dove i ladri sono riusciti a entrare in un appartamento situato al primo piano. Partendo dal terrazzo del piano terra, i malviventi hanno alzato la persiana e scardinato l’infisso di una finestra utilizzando un paletto di ferro. Nonostante il sistema di allarme fosse attivato dai proprietari, che si trovavano fuori regione, un solo individuo, coperto da un cappello con visiera, è riuscito a intrufolarsi nell’appartamento. In soli sette minuti, il ladro ha rovistato tra cassetti e armadi, ma il bottino si è rivelato deludente: pochi oggetti di valore e una piccola somma di denaro.

Il Furto a Santa Lucia

Poco dopo, tra le 21:30 e le 22:15, un secondo furto è avvenuto nella zona di Santa Lucia. Anche in questo caso, i proprietari non erano presenti al momento dell’intrusione. I ladri hanno adottato lo stesso modus operandi, entrando da una finestra e mettendo a soqquadro l’intera abitazione. Il bottino, anche qui, è stato piuttosto modesto: qualche gioiello e pochi contanti.

Le Indagini in Corso

Non si esclude la possibilità che entrambi i furti siano stati commessi dalla stessa banda, che si sospetta si sposti a bordo di un’Audi station wagon grigia. Sul luogo dei crimini sono intervenuti agenti di polizia e carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il modus operandi simile e la vicinanza temporale dei furti fanno pensare a un’azione coordinata, sebbene finora il bottino racimolato dai ladri sia stato piuttosto scarno.