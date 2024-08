Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della tenenza di Pagani e dal nucleo radiomobile di Nocera Inferiore per furti in abitazioni ad Angri. L’episodio è avvenuto la scorsa domenica tra le 17 e le 19, quando una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine riguardo una Mercedes nera che si aggirava sospettosamente tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino. A bordo dell’auto vi erano quattro individui, tutti con il volto coperto da cappuccio e mascherina.

L’Intervento dei Carabinieri

In seguito alla segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti rapidamente per controllare diverse aree, dalla zona del cimitero alla periferia. Una foto scattata da un residente ha fornito un prezioso supporto, mostrando la Mercedes nera vicino ai caselli di Angri Sud e Angri Nord, tra via delle Fontane e via del Crocifisso.

L’Arresto dei Ladri

Dopo poco tempo, i militari hanno individuato tre persone che fuggivano da un appartamento, il cui ingresso era stato forzato e danneggiato. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza, che ha mostrato chiaramente i segni di effrazione sulla porta. Durante la perlustrazione dell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato un terzo uomo nascosto, intento a bloccare un ingresso con una scala. È stata inoltre trovata una ricetrasmittente, presumibilmente usata per comunicare con un complice che faceva da “palo” all’esterno e che è riuscito a fuggire.

I Dettagli degli Arresti

Le tre persone arrestate, note alle forze dell’ordine per precedenti penali, hanno un’età compresa tra i 23 e i 30 anni. Dopo l’arresto, sono state presentate al giudice del tribunale di Nocera Inferiore per la convalida. Sono state rilasciate con l’obbligo di dimora nel comune di Casoria. Un quarto complice è ancora irreperibile.