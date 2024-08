A partire da oggi, 28 agosto 2024, entra in vigore un nuovo standard tecnologico per il digitale terrestre, che promette di migliorare la qualità del segnale televisivo e ampliare l’offerta di canali in alta definizione. Questa transizione segna il passaggio dall’attuale DVB-T al più avanzato DVB-T2, una tecnologia progettata per offrire immagini più nitide e dettagliate, rendendo l’esperienza televisiva ancora più coinvolgente.

Cos’è il DVB-T2 e Cosa Cambia

Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è l’evoluzione dell’attuale sistema di trasmissione televisiva digitale terrestre (DVB-T). Questo nuovo standard non solo migliora la qualità dell’immagine, ma permette anche di trasmettere un numero maggiore di canali in alta definizione. Grazie al DVB-T2, i telespettatori potranno godere di una visione più chiara e di una gamma più ampia di contenuti HD, migliorando notevolmente l’esperienza visiva.

Quali Canali Saranno Disponibili in DVB-T2?

Con l’introduzione del DVB-T2, alcuni canali Rai saranno disponibili esclusivamente tramite il nuovo standard. Tra questi:

Rai Storia

Rai Scuola

Rai Radio 2 Visual

Inoltre, i principali canali Rai come Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4 HD, Rai News 24 HD, e Rai Premium HD saranno trasmessi in alta definizione sia in DVB-T2 che in simulcast in DVB-T, garantendo una continuità del servizio durante il periodo di transizione.

Cosa Bisogna Fare per Continuare a Vedere i Canali?

Per la maggior parte dei telespettatori, il passaggio al nuovo digitale terrestre non comporterà costi elevati o interventi complessi. Non sarà necessario cambiare l’antenna né modificare l’impianto TV, in quanto quelli attualmente utilizzati per il DVB-T sono già compatibili con il DVB-T2.

Tuttavia, è fondamentale verificare che il proprio televisore sia compatibile con il nuovo standard. I televisori acquistati dal 22 dicembre 2018 in poi sono già predisposti per ricevere il segnale DVB-T2. Per i televisori più vecchi, invece, sarà necessario dotarsi di un decoder compatibile o, in alternativa, considerare l’acquisto di un nuovo televisore.

Come Verificare la Compatibilità del Proprio Televisore

Per capire se il proprio televisore è compatibile con il DVB-T2, esistono due metodi semplici:

Scansione delle Frequenze: È possibile effettuare una scansione automatica dei canali. Se il televisore trova e visualizza canali trasmessi in DVB-T2, come Rai Storia o Rai Scuola, significa che è compatibile.

Test del Canale 558: Un altro metodo è sintonizzarsi sul canale 558. Questo canale è visibile solo ai televisori compatibili con il DVB-T2. Se il canale viene visualizzato correttamente, il televisore è pronto per la transizione.