Un video che mostra una Jeep bianca sfrecciare sulla sabbia tra i bagnanti increduli sulle spiagge di Licola è diventato virale sui social media. La scena, infatti, ha suscitato preoccupazione e indignazione, è stata condivisa sui canali social dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Il Video e la Reazione sui Social

Nel video, pubblicato da Borrelli, si vede chiaramente l’auto muoversi liberamente tra le persone, ignorando le più basilari norme di sicurezza. Il post è accompagnato dal commento della persona che ha inviato il filmato al deputato: «Ciao, Francesco. Ti segnalo questa persona che sfreccia in Jeep sulla sabbia in mezzo alle persone». Questo comportamento ha scatenato una pioggia di critiche e preoccupazioni tra gli utenti dei social, con molti che hanno espresso sdegno per l’incoscienza mostrata dal conducente.

Preoccupazione per la Sicurezza

L’episodio ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza dei bagnanti. Guidare un veicolo sulla sabbia, in una zona frequentata da famiglie e bambini, rappresenta un grave rischio, oltre a essere una violazione delle norme che regolano l’accesso dei veicoli alle aree balneari.

L’Intervento di Francesco Emilio Borrelli

Francesco Emilio Borrelli, noto per il suo impegno civico, ha deciso di condividere il video per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accaduto e per richiamare l’attenzione delle autorità locali. Non è ancora chiaro se siano infatti avviate indagini per identificare e sanzionare il responsabile, ma la diffusione virale del video ha certamente acceso i riflettori sulla questione.