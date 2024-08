La catena danese di arredamento Jysk, spesso definita “la risposta danese a Ikea,” sta per espandere la sua presenza in Campania con l’apertura di un nuovo megastore a Castellammare di Stabia. Il punto vendita, situato in via Napoli 135, aprirà ufficialmente venerdì 23 agosto 2024 alle ore 9:30, con una cerimonia di inaugurazione che segnerà l’inizio di una vendita straordinaria con sconti fino al 70% fino al 28 agosto.

Questo nuovo store rappresenta il quarto punto vendita di Jysk in Campania e il 91° in Italia, consolidando la sua posizione come uno dei leader nel settore dell’arredamento in stile scandinavo. La catena danese, che conta attualmente oltre 700 dipendenti in Italia, è conosciuta per la sua vasta gamma di mobili e accessori per la casa, caratterizzati da un design elegante e funzionale.

Opportunità di Lavoro:

In occasione dell’apertura del nuovo negozio, Jysk sta cercando di ampliare il proprio team e offre diverse opportunità di lavoro. Attualmente sono aperte posizioni per Assistant Store Manager 30 h per la sede di Castellammare di Stabia. Questo ruolo, con un contratto a tempo parziale e inquadramento retributivo di 3° livello CCNL commercio, prevede responsabilità legate alla gestione delle routine del negozio, all’assicurare la prontezza del negozio per i clienti e al supporto delle vendite. I candidati ideali dovranno garantire il buon andamento delle campagne settimanali e promuovere una corretta sales attitude.

Oltre a questo ruolo, sono disponibili altre posizioni in Campania, tra cui Deputy Store Manager, Store Manager, Assistant Store Manager e Sales Assistant. L’azienda offre vantaggi come uno sconto del 20% presso le aziende del Gruppo JYSK e Lars Larsen e promette opportunità di crescita professionale all’interno dell’organizzazione.

Il Futuro di Jysk in Italia:

Jysk Italia punta a raggiungere quota cento negozi entro la fine del 2024. Con un organico che include 443 donne e 281 uomini e una certificazione per la parità di genere, l’azienda continua a crescere e a rafforzare il suo impegno verso un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

Alla cerimonia di apertura del nuovo store di Castellammare di Stabia sarà presente Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia, a testimonianza dell’importanza dell’espansione e dell’impegno dell’azienda per il mercato italiano.