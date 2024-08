L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS, offre una serie di bonus e agevolazioni ad agosto per i cittadini che si trovano in difficoltà sociale ed economica, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, inferiore ai 20.000 euro. Ecco un elenco dei principali sussidi che possono essere richiesti per il mese di agosto 2024.

1. Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico e Universale è un sussidio pensato per le famiglie con figli a carico che si può chiedere anche ad agosto per chi ha un Isee basso, ma non si tratta di un semplice Bonus. Questo bonus è accessibile a tutte le famiglie che soddisfano i requisiti necessari. L’importo del sussidio varia in base al valore ISEE e alla composizione del nucleo familiare. È un aiuto economico fondamentale per sostenere le spese quotidiane e i bisogni dei bambini.

2. Bonus Asilo Nido ad agosto con Isee basso

Il Bonus Asilo Nido è un sostegno economico destinato alle famiglie con bambini minori di tre anni. Questa misura aiuta a coprire le spese di iscrizione e frequenza agli asili nido. Il bonus è particolarmente utile per alleggerire il carico economico delle famiglie con bambini piccoli.

3. Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Con la Legge di Bilancio 2024, il Reddito di Cittadinanza sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI) e dal Supporto Formazione e Lavoro (SFL). L’ADI è quindi destinato ai nuclei familiari con difficoltà economiche e può essere richiesto da chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro. L’importo dell’ADI viene calcolato sulla base dei componenti minorenni del nucleo familiare e ammonta a 500 euro al mese.

Il SFL, invece, si rivolge ai soggetti tra i 18 e i 59 anni non in condizioni di svantaggio e prevede un sussidio di 350 euro al mese per dodici mesi. Un bonus per gli Isee bassi che è possibile chiedere ad agosto. Per accedere a questo bonus, è necessario partecipare ad attività promosse dai servizi per l’impiego, come corsi di formazione e opportunità di lavoro. Se un nucleo familiare è composto da genitori lavoratori e un figlio minorenne, è possibile ricevere sia l’ADI che il SFL. In tal caso, l’ADI sarà di 500 euro, e ogni genitore potrà richiedere il SFL di 350 euro, per un totale di 700 euro aggiuntivi alla ricarica mensile dell’Assegno di Inclusione.

4. Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te è un’altra agevolazione disponibile per agosto. Emessa da Poste Italiane, questa carta prepagata consente di spendere fino a 500 euro in generi alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. È un aiuto diretto per coprire le spese quotidiane e facilitare l’accesso ai beni di prima necessità.

Per chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro, questi Bonus di agosto rappresentano un importante supporto per affrontare le difficoltà economiche. È fondamentale che i beneficiari potenziali controllino i requisiti specifici e le modalità di richiesta per ciascun bonus, per assicurarsi di ricevere il supporto adeguato alle loro esigenze.