La scorsa settimana è stata particolarmente difficile per i vigili urbani di Napoli, con tre agenti finiti in ospedale a seguito di aggressioni e investimenti. In diversi punti della città, gli agenti si sono trovati a fronteggiare situazioni di estrema tensione, riuscendo in alcuni casi a evitare conseguenze peggiori solo grazie alla loro prontezza di riflessi.

Aggressione in Piazza del Gesù Nuovo

L’episodio più grave si è verificato venerdì in Piazza del Gesù Nuovo, dove due agenti dell’unità operativa Avvocata sono stati violentemente aggrediti da due artisti di strada. L’intervento dei vigili era stato richiesto a causa del volume eccessivo della musica e del disturbo provocato dall’esibizione. La situazione si è rapidamente degenerata quando i due agenti hanno chiesto agli artisti di interrompere la performance e di esibire i permessi necessari.

I due, un uomo di nazionalità rumena e una donna colombiana, hanno reagito con violenza, aggredendo i vigili con calci, pugni e sputi. Di fronte a questa furia inaspettata, i due agenti hanno richiesto rinforzi. Solo con l’arrivo di altre pattuglie è stato possibile immobilizzare gli aggressori, che sono stati immediatamente arrestati. Il magistrato ha poi disposto per loro una condanna di un anno, con pena sospesa condizionata allo svolgimento di servizi di pubblica utilità per sei mesi.

Investimento a Viale Michelangelo

Un altro grave episodio è avvenuto giovedì scorso a Viale Michelangelo, nel quartiere Vomero. Un uomo a bordo di uno scooter non si è fermato all’alt imposto da un vigile, travolgendo l’agente nel tentativo di eludere il controllo. L’agente, soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, ha riportato solo lievi escoriazioni e una prognosi di cinque giorni. Nel frattempo, l’investitore è stato inseguito e fermato da una pattuglia della stessa unità operativa, venendo poi denunciato.

Minacce e Disordini al Vomero

Sempre nel quartiere Vomero, un altro episodio ha suscitato grande preoccupazione, pur non avendo fortunatamente causato feriti. In Piazza Medaglie d’Oro, un uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a urlare e minacciare i passanti. All’arrivo dei vigili, ha rifiutato di farsi identificare e ha lanciato un tavolino contro gli agenti, cercando poi di fuggire all’interno del mercato rionale De Bustis. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato arrestato nonostante abbia continuato a resistere con violenza.