Un grave incidente stradale si è verificato in via Marra, a Boscoreale, dove un uomo di 54 anni è stato investito mentre viaggiava in scooter. Il responsabile, un 39enne residente a Scafati, nell’Agro nocerino sarnese, è stato individuato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto su una strada che collega il comune vesuviano di Boscoreale con Scafati. Il 54enne, residente in zona, stava viaggiando in scooter quando ha impattato contro un’automobile, una Nissan, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra. L’automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la sua corsa, lasciando il ferito sulla strada.

L’Intervento della Polizia Locale

I residenti della zona hanno prontamente segnalato l’accaduto alla polizia locale di Boscoreale, che è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno trovato lo scooter della vittima e, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente e a identificare il responsabile.

L’Individuazione del Colpevole

Le indagini si sono svolte rapidamente, portando all’identificazione del 39enne di Scafati come l’automobilista coinvolto nell’incidente. La sua auto, una Nissan, è stata rintracciata nel comune di residenza, confermando così la sua implicazione. Di conseguenza, l’uomo è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni personali presso la procura competente.

Condizioni della Vittima

Il 54enne ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Attualmente, le sue condizioni sono sotto osservazione, e rimane sotto cura medica per le ferite riportate.