Un tragico caso di intossicazione da cannabis ha scosso Palermo nelle ultime ore, coinvolgendo un neonato di soli 10 mesi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello dai suoi genitori, due giovani originari del Palermitano.

La Scoperta e l’Intervento

Il bambino è giunto al pronto soccorso dopo aver accusato un malore improvviso. I medici dell’ospedale Cervello, allertati dalla condizione critica del neonato, hanno immediatamente eseguito una serie di accertamenti, tra cui esami del sangue e delle urine. I risultati hanno confermato la positività alla cannabis, un esito allarmante che ha fatto scattare l’allerta sanitaria.

Condizioni del Neonato e Indagini in Corso

Fortunatamente, il neonato non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sono sotto controllo. Tuttavia, l’intossicazione ha sollevato serie preoccupazioni e ha portato all’apertura di un’indagine da parte dei carabinieri. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire come la cannabis sia entrata in contatto con il piccolo e quali siano state le responsabilità dei genitori.

La Reazione delle Autorità

Le autorità locali e sanitarie sono profondamente preoccupate per questo incidente, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul benessere dei più vulnerabili. Le indagini dei carabinieri mirano a chiarire le circostanze dell’accaduto e a garantire che eventuali negligenze o comportamenti irresponsabili vengano adeguatamente affrontati.

Questo caso sottolinea l’importanza della vigilanza e della prevenzione riguardo all’uso di sostanze stupefacenti, specialmente in ambienti dove possono esserci bambini vulnerabili. La protezione e il benessere dei minori devono sempre essere una priorità assoluta, e incidenti come questo evidenziano la necessità di educazione e consapevolezza per evitare tali tragedie in futuro.