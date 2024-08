Una notte di paura per una famiglia pugliese di ritorno dalle vacanze si è trasformata in un episodio fortunatamente senza conseguenze gravi. L’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco mentre percorrevano l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi del casello di Vallata, in provincia di Avellino.

L’incidente sull’A16: cosa è successo

L’incidente è avvenuto improvvisamente: le fiamme hanno iniziato a propagarsi dal vano motore, costringendo gli occupanti a fermarsi immediatamente. Fortunatamente, tutti i membri della famiglia sono riusciti a scendere dall’auto in tempo, evitando così il peggio. Pochi istanti dopo, le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, rendendolo irrecuperabile.

Intervento rapido dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la carreggiata per evitare ulteriori pericoli agli altri automobilisti. Nonostante il grande spavento, nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

Da Benevento a Foggia: il viaggio interrotto

La famiglia pugliese era partita da Benevento ed era diretta a Foggia. L’incidente ha interrotto bruscamente il loro viaggio di ritorno dalle vacanze, trasformando un momento di svago in un’esperienza che ricorderanno a lungo.

Sicurezza stradale: un promemoria importante

Questo incidente sull’A16 sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione dei veicoli, specialmente durante i lunghi viaggi. È fondamentale effettuare controlli regolari per prevenire guasti che possono mettere in pericolo la vita.