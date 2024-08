Non ha resistito neanche 24 ore Carlotta Nonnis Marzano, neo-assessora all’Ambiente di Bari, che ha presentato le dimissioni dopo un’ondata di polemiche scaturite da alcune sue dichiarazioni sui social. Nonnis Marzano, nominata dal neosindaco Vito Leccese, ha subito una forte pressione mediatica a causa di commenti controversi che aveva pubblicato in passato.

Le polemiche sono esplose a seguito del ritrovamento di alcuni post sui suoi profili social. Il 16 maggio, aveva scritto che il Governo «cerca di portare la morte ovunque, altro che provita», un commento che ha suscitato indignazione per il tono e il contenuto. Il 31 maggio, un’altra affermazione controversa riguardava il Papa, definito «un anziano molesto» che sarebbe meglio accompagnare «ai giardinetti per dare il becchime ai passeri». Non meno pungente, il suo post del 12 giugno, in cui aveva etichettato i partecipanti al G7 come «inutili parassiti».

Oltre alle critiche verso istituzioni e figure pubbliche, Nonnis Marzano non aveva risparmiato nemmeno i giornalisti, insinuando che, durante le lezioni di Biologia a scuola, preferissero passare il tempo al bar piuttosto che in classe.

Le dimissioni sono arrivate rapidamente, segno della difficoltà di gestire una situazione così delicata. La vicenda ha messo in luce come l’uso imprudente dei social media possa avere conseguenze dirette e immediate sulla carriera politica. Ora, il neosindaco Vito Leccese dovrà cercare un nuovo assessore all’Ambiente, in un contesto già complesso e segnato da tensioni.