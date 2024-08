Momenti di tensione sulla A1 all’altezza del casello di San Vittore, dove i poliziotti delle Sottosezioni Stradale di Caserta Nord e Frosinone hanno arrestato il conducente di un’auto rubata a Roma, al termine di un inseguimento ad alta velocità che si è protratto per diversi chilometri. L’incidente è iniziato quando il conducente, alla guida di un veicolo risultato rubato, non ha rispettato l’alt della polizia e ha iniziato una fuga pericolosa. Durante la fuga, l’uomo ha effettuato manovre estremamente rischiose, zigzagando tra i veicoli in transito e mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti.

L’Intervento della Polizia e la Safety Car

Per fermare la corsa sfrenata del fuggitivo, gli agenti hanno utilizzato un dispositivo di “safety car”, una tecnica che consiste nel rallentare il traffico sull’intera tratta autostradale per ridurre la velocità del veicolo in fuga. Questo intervento, coordinato dalle pattuglie posizionate qualche chilometro più avanti, ha permesso di gestire in sicurezza l’operazione di blocco del veicolo.

Nonostante il tentativo di fuga, il conducente ha finito per speronare una delle vetture di servizio della polizia, prima di essere definitivamente bloccato all’altezza di San Vittore. L’uomo è immediatamente arrestato e portato al carcere di Cassino, dove è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione.

Il Passeggero Denunciato

Oltre al conducente, all’interno dell’auto era presente anche un passeggero, che è stato denunciato a piede libero. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori responsabilità e per verificare se i due uomini siano coinvolti in altre attività illecite legate al furto di veicoli.

Un’Operazione Efficace della Polizia Stradale

L’operazione condotta dalle Sottosezioni Stradale di Caserta Nord e Frosinone si è conclusa con successo grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, che hanno saputo gestire una situazione estremamente pericolosa, evitando incidenti e assicurando alla giustizia il responsabile.