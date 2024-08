A partire dal 23 agosto 2024, l’INPS avvia le lavorazioni per l’erogazione dell’Assegno di Inclusione, il sussidio introdotto a gennaio per sostituire il Reddito di Cittadinanza ed anche per il Bonus da 100 euro. Questo sussidio è destinato alle famiglie con un ISEE fino a 9.360 euro che includono soggetti vulnerabili come disabili, minorenni, over 60, o individui svantaggiati. Generalmente, il pagamento avviene il 27 del mese, seguendo lo stesso calendario dei pagamenti del RdC. Tuttavia, con il weekend in mezzo, la tempistica precisa potrebbe variare. L’INPS solitamente inizia le operazioni di pagamento nel pomeriggio, e in passato ha anticipato i pagamenti di un giorno o due, quindi è possibile che anche questa volta possa esserci una variazione.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL) dell’Inps, non solo il Bonus da 100 euro

Il Supporto Formazione e Lavoro, complementare all’Assegno di Inclusione, è destinato ai cittadini tra 18 e 59 anni con un ISEE non superiore a 6.000 euro che si impegnano in percorsi di politica attiva del lavoro. L’importo è di 350 euro al mese per un massimo di un anno. Anche per il SFL, le lavorazioni potrebbero partire oggi, e i pagamenti sono previsti per la prossima settimana, con una data probabile intorno al 27 agosto. Alcuni beneficiari che avevano avuto la lavorazione di metà mese ma non hanno ricevuto il pagamento potrebbero vedere i pagamenti effettuati nei prossimi giorni.

Bonus Inps il Bonus da 100 euro Ex Renzi

Il Bonus Ex Renzi, noto anche come trattamento integrativo, è un’integrazione al reddito, il Bonus Inps di circa 100 euro mensili per chi ha un reddito annuale tra 8.500 e 15.000 euro. I beneficiari di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola che non hanno ancora ricevuto il pagamento, effettuato per la maggior parte il 13 agosto, potrebbero riceverlo nelle prossime ore. I dipendenti che rientrano nella fascia di reddito indicata lo ricevono direttamente in busta paga tramite il datore di lavoro.

L’INPS sta lavorando per garantire che tutti i pagamenti siano effettuati tempestivamente, ma al momento non ci sono certezze assolute sulle date esatte di accredito per il Bonus da 100 euro. I beneficiari sono invitati a monitorare le comunicazioni dell’INPS per eventuali aggiornamenti.