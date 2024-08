Dall’inizio dell’anno fino al mese di maggio, l’Italia ha registrato oltre 100 ricoveri per pertosse in bambini al di sotto dei due anni, con un tragico bilancio di 3 decessi. Questo dato emerge da un’analisi pubblicata su Eurosurveillance, rivista dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), che ha sollevato preoccupazioni significative sulla salute pubblica in Europa.

Aumento dei Ricoveri e Scarsa Copertura Vaccinale

L’indagine, condotta in 11 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha rivelato un drammatico incremento dei ricoveri rispetto ai due anni precedenti. Nel 2022 erano stati solo 5 i ricoveri per pertosse, mentre nel 2023 erano saliti a 12. Nei primi cinque mesi del 2024, il numero è esploso a 108. Tra questi, quasi la metà (49) si sono verificati a Napoli e un terzo (32) a Palermo. La gran parte dei casi ha riguardato bambini con meno di 4 mesi, un’età in cui la vaccinazione non è ancora possibile.

I tre decessi riportati sono avvenuti in bambini molto piccoli: uno di 15 giorni, uno di 25 giorni e uno di 30 giorni. Questi tragici eventi hanno messo in luce l’urgenza di un intervento più efficace per contrastare la pertosse, soprattutto considerando la correlazione con la scarsa copertura vaccinale.

Vaccinazione: Una Questione di Urgenza e Consapevolezza

Lo studio ha messo in evidenza gravi lacune nella vaccinazione. Circa un terzo dei bambini che avrebbero dovuto ricevere il vaccino non lo ha fatto. Inoltre, oltre il 18% dei bambini non aveva completato il ciclo di vaccinazione, mentre circa l’8% ha contratto la malattia nonostante fosse vaccinato. La gran parte dei bambini (circa il 40%) era troppo giovane per ricevere il vaccino, che viene somministrato a 3, 5 e 11 mesi.

È emerso che la vaccinazione materna in gravidanza, che potrebbe proteggere i neonati prima che possano ricevere il vaccino, è stata poco sfruttata. Solo il 5% delle madri, per le quali erano disponibili le informazioni, ha scelto di vaccinarsi durante la gravidanza, mentre quasi l’80% non ha ricevuto informazioni sufficienti su questa possibilità.

Le Raccomandazioni per il Futuro

Gli autori dello studio avvertono che la recrudescenza della pertosse in Europa dopo la pandemia di Covid-19 rappresenta una grave preoccupazione per la salute pubblica. È essenziale intensificare le campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione e migliorare l’accesso alle informazioni per i genitori e le future madri. La vaccinazione tempestiva e l’adozione di strategie preventive sono cruciali per prevenire ulteriori tragedie e contenere la diffusione di questa malattia infettiva.