Un’altra tragica vittima si aggiunge alla lunga lista di incidenti mortali sulla Statale 106, una delle strade più pericolose d’Italia. Domenico Orlando, un giovane di 26 anni originario di Melito Porto Salvo, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto ieri sera all’altezza di San Leo di Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria.

L’Incidente

Domenico stava percorrendo la Statale 106 a bordo della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva in senso opposto. L’impatto è stato devastante. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, che hanno trasportato il giovane motociclista in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e, dopo alcune ore, Domenico è deceduto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non è ancora chiaro se la tragedia sia stata causata da un errore di guida del giovane motociclista o se l’altro conducente, anch’egli molto giovane, abbia avuto una responsabilità diretta nello scontro.

Il Dolore della Comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Melito Porto Salvo e ha suscitato una forte reazione anche da parte dell’associazione “Basta vittime sulla Strada statale 106”, che ha espresso profondo sconforto per l’ennesima perdita di una giovane vita in circostanze così tragiche. “L’associazione è straziata dal dolore e dalla tristezza per l’ennesima tragedia stradale ed esprime con grande dolore il proprio cordoglio”, ha dichiarato sui social media, manifestando vicinanza alla famiglia Orlando e a tutta la comunità di Melito Porto Salvo.

La Testimonianza di un Testimone

Tra i commenti commossi e addolorati sui social, spicca la drammatica testimonianza di Dario, un uomo che ha assistito agli ultimi istanti di vita di Domenico. “Gli ho tenuto la mano ed accarezzato la schiena per più di 40 minuti. Sono vicino a suo padre… Sappia che non ho lasciato un secondo la mano a suo figlio”, ha scritto Dario, esprimendo il suo profondo dolore e solidarietà alla famiglia.

Una Strada di Sangue

L’incidente di Domenico è solo l’ultimo di una serie di tragici eventi che hanno segnato la Statale 106, nota tristemente come “strada della morte” per l’alto numero di vittime che vi perdono la vita ogni anno. Le condizioni della strada, il traffico intenso e spesso pericoloso, e la mancanza di interventi adeguati per migliorare la sicurezza sono tutti fattori che continuano a rendere questa arteria una delle più pericolose del Paese.