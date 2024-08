Questo pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale sulla SS268, direzione Napoli, nei pressi dello svincolo di Somma Vesuviana Sud. Una Fiat 500L, guidata da un uomo ancora non identificato, si è schiantata contro il guardrail a grande velocità, provocando la morte istantanea del conducente. L’impatto si è rivelato così violento che l’uomo ha subito la decapitazione, lasciando una scena terribile per gli automobilisti di passaggio e i carabinieri intervenuti. A seguito dell’incidente, la circolazione è stata temporaneamente interrotta per permettere la rimozione delle lamiere e il ripristino della carreggiata. Sul posto è giunto anche il medico legale per eseguire i primi rilievi.

Secondo le prime informazioni, il proprietario della Fiat 500L aveva denunciato il furto del veicolo nella stessa giornata ai carabinieri di Pagani, in provincia di Salerno. Si ipotizza quindi che l’uomo deceduto possa essere l’autore del furto. Gli accertamenti per l’identificazione del corpo sono ancora in corso.