Un grave incidente stradale avvenuto sulla Ss403, la strada che collega il Vallo di Lauro al nolano, ha causato la morte di Domenico Romano, un uomo di 48 anni originario di Lauro ma residente a Moschiano. La Procura di Avellino ha aperto un’indagine per omicidio stradale a carico di M.C., una ragazza di 25 anni residente anch’essa a Moschiano, ritenuta responsabile del sinistro.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato effettuato dalla 25enne alla guida di una Fiat 500X. La sua vettura si è scontrata frontalmente con una Citroen, nella quale viaggiavano Domenico Romano, sua moglie Sara e uno dei loro figli, un bambino di nove anni. L’impatto è stato fatale per Romano, che è deceduto sul colpo. Gli inquirenti del commissariato di Lauro stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.

Le Condizioni dei Feriti

La moglie di Domenico Romano, Sara, è attualmente ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Il figlio della coppia, trasportato al Santobono di Napoli, ha subito un intervento chirurgico agli arti inferiori ed è in condizioni stabili, anche se la prognosi rimane cauta. La giovane alla guida della Fiat 500X ha riportato diverse fratture ed è ricoverata all’ospedale del Mare.

Le Reazioni della Comunità

Il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Domenico Romano e ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni estive in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia. La comunità locale è profondamente scossa dall’incidente e si stringe attorno ai familiari delle vittime.

Indagini e Possibili Responsabilità

Le autorità stanno valutando anche l’attività sui social media della 25enne, che poche ore prima dell’incidente aveva pubblicato materiale video mentre era alla guida. Questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale per stabilire eventuali responsabilità aggravate, qualora si confermasse una distrazione o un comportamento imprudente alla guida.