Un tragico incidente stradale si è verificato lungo via Partenope a Massa Lubrense, coinvolgendo una moto e una storica Lambretta. Nello scontro frontale, una donna ha riportato gravi ferite, tra cui l’amputazione di una gamba. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. Le dinamiche esatte sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto dai carabinieri della compagnia di Sorrento, la moto coinvolta nello scontro viaggiava ad alta velocità. L’impatto è stato violento e ha avuto conseguenze drammatiche per gli occupanti della Lambretta, un uomo e una donna, entrambi feriti gravemente.

Particolarmente drammatica la situazione della donna, che nell’incidente ha subito l’amputazione di una gamba. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove è stata ricoverata in sala di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e il personale medico sta facendo il possibile per stabilizzarla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze e squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, che hanno assistito nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. I carabinieri, impegnati nei rilievi, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La velocità e le condizioni del veicolo a due ruote sono sotto esame, così come le circostanze che hanno portato allo scontro con il veicolo storico.