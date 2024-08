Un vasto incendio boschivo ha devastato nella giornata di ieri una superficie di 30mila mq all’interno del Parco Regionale del Matese, in località “Tre Fontane – Lago Matese”. Il rogo ha interessato 20mila mq di bosco ad alto fusto di faggio e 10mila mq di terreni pascolivi, causando gravi danni all’ecosistema locale. L’incendio, che ha richiesto l’intervento urgente di un elicottero regionale antincendio, è stato spento solo dopo 32 lanci d’acqua effettuati dall’alto. Sul posto sono intervenuti i militari dei Nuclei dei Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese e di Alife, allertati tramite una segnalazione.

Le indagini iniziali condotte dai militari hanno rivelato che il rogo ha avuto origine da un camper parcheggiato nella zona, che è stato completamente carbonizzato. Le fiamme si sono poi propagate velocemente attraverso un campo coltivato a fieno, raggiungendo il vicino bosco di faggi ad alto fusto. Il sequestro probatorio dei resti del camper è stato effettuato per ulteriori accertamenti tecnici.

Nella stessa giornata, un altro incendio è scoppiato nel comune di Letino, sempre nel Casertano, in località Serramonte, distruggendo circa 2mila mq di terreno adibito a pascolo. Anche per questo secondo episodio sono in corso le indagini per identificare i responsabili.