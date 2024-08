“In questi giorni il Vesuvio è messo sotto assedio dalle fiamme degli incendi che stanno insistendo soprattutto nel versante di Torre del Greco dove sono evacuate, in via preventiva, due abitazioni”. Per questo motivo i rappresentanti di Europa Verde, guidati da Peppe Speranza con la partecipazione del portavoce locale Michele Lunella, si legge in una nota, “hanno formato un presidio cittadino permanente per monitorare e segnalare roghi a Torre del Greco”. “Ora è importante spegnere gli incendi e limitare i danni”, sottolinea il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Non ci vuole però molto a comprendere che è più che necessaria una maggiore attività di prevenzione e di monitoraggio anche attraverso l’acquisizione di immagini aeree delle zone a rischio con l’utilizzo di droni. Non ci vuole Sherlock Holmes – rimarca – per capire che questi roghi sono di origine dolosa e appiccati da una mano criminale. Tolgono verde danneggiando l’ambiente e mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Ho già parlato della vicenda alla commissione ecomafie, c’è bisogno – conclude Borrelli – di vigilare e di mettere in campo delle azioni di contrasto”.