Un episodio preoccupante si è verificato a Torre del Greco, dove un giovane padre di 23 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, alla guida di uno scooter senza casco, trasportava anche la moglie e la loro figlia di soli 5 anni, entrambi anch’essi senza casco. La famiglia è stata notata dai Carabinieri durante un controllo stradale.

Quando gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo per un controllo, il giovane padre ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga, dando il via a un inseguimento. Dopo circa due chilometri, i Carabinieri sono riusciti a fermare lo scooter. Il 23enne è stato arrestato e ora dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Implicazioni e Sicurezza

Questo incidente sottolinea l’importanza dell’uso del casco e delle normative di sicurezza stradale, soprattutto quando si trasportano bambini su mezzi a due ruote. La mancanza di protezione non solo espone i bambini a gravi rischi, ma viola anche le leggi sulla sicurezza stradale. L’episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza e rispetto delle norme da parte dei cittadini, per garantire la sicurezza propria e degli altri.