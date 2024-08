La scadenza per la presentazione del modello 730/2024 si avvicina, e con essa arriva l’opportunità per colf e badanti di ottenere un bonus fiscale fino e da 1200 euro, noto come Trattamento Integrativo o Ex Bonus Renzi. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere questa importante occasione.

Chi Ha Diritto al Bonus da 1200€ euro?

I lavoratori domestici, inclusi colf e badanti, che nel 2023 hanno avuto un reddito imponibile fino a 15.000€, hanno diritto al Trattamento Integrativo. Questa soglia può essere elevata fino a 28.000€ in caso di incapienza dell’imposta lorda rispetto a specifiche detrazioni d’imposta. A differenza dei lavoratori dipendenti tradizionali, che ricevono il bonus mensilmente direttamente in busta paga dal datore di lavoro, colf e badanti devono richiedere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi.

Presentazione del Modello 730/2024: Scadenze e Modalità

Per ottenere il bonus, i lavoratori domestici devono presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/2024 o il modello Redditi PF 2024. Se scelgono il modello 730, devono farlo senza sostituto d’imposta entro il 30 settembre 2024. È importante rispettare questa scadenza per ricevere l’importo spettante.

Esclusioni: Chi Non Riceve il Bonus da 1200 euro?

Non tutti i lavoratori domestici potranno beneficiare del bonus di 1.200€. Sono esclusi coloro che:

Hanno percepito nel 2023 un reddito inferiore a 8.174€ annui lordi (no tax area).

Hanno percepito un reddito superiore a 28.000€ lordi.

Modalità di Pagamento del Bonus

Il bonus verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate in base alle seguenti modalità:

Accredito diretto sul conto corrente: Se le coordinate bancarie o postali sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate.

Assegno vidimato: In assenza di coordinate bancarie, l’Agenzia emetterà un assegno vidimato tramite Poste Italiane, che potrà essere versato o riscosso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

Per chi trasmette la dichiarazione a partire da settembre 2024, il pagamento del rimborso potrebbe avvenire tra febbraio e marzo 2025.

Colf e badanti devono prestare attenzione alla scadenza del 30 settembre 2024 per presentare la dichiarazione dei redditi e richiedere il bonus da 1200 euro. Questo può fare una differenza significativa per chi rientra nei requisiti previsti dalla legge. Non perdere l’occasione di ricevere il Trattamento Integrativo spettante!