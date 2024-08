Nelle prime ore della mattinata, un grave incidente stradale si è verificato in via Domitiana, nel territorio di Giugliano in Campania, causando la morte di una bambina di appena otto anni. L’incidente ha coinvolto una Smart Fortwo con a bordo una famiglia di quattro persone: una coppia e le loro due figlie.

Dettagli dell’Incidente

Per ragioni ancora da accertare, la Smart Fortwo si è ribaltata lungo il tratto di strada. L’impatto è fatale per la bambina più piccola, mentre la sorella maggiore, di 16 anni, ha riportato probabili fratture ed è trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverata. Anche la madre è portata nello stesso ospedale, dove si trova sotto osservazione. L’uomo alla guida, presumibilmente il padre delle bambine, ha riportato solo lievi escoriazioni.

Interventi delle Forze dell’Ordine

A seguito dell’incidente, il tratto di via Domitiana interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. I carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause esatte dell’incidente. Non è ancora chiaro se siano coinvolti altri veicoli o se l’incidente sia stato causato da un malore, da una distrazione o da condizioni stradali avverse.

Sicurezza Stradale e Prevenzione

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e di mantenere la massima attenzione alla guida. Le indagini in corso potrebbero fornire ulteriori dettagli su come prevenire simili tragedie in futuro.