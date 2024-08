Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri ad Ariano Irpino, in località Camporeale, all’interno di un’autodemolizione. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino. I pompieri, con grande impegno, sono riusciti a contenere l’incendio dopo diverse ore di intenso lavoro. Tuttavia, alcuni focolai restano ancora attivi, e la situazione non è del tutto sotto controllo.

Le autorità stanno lavorando incessantemente per garantire la messa in sicurezza completa dell’area, e i Vigili del Fuoco rimarranno sul posto fino a quando non sarà eliminato ogni rischio di riaccensione. L’origine del rogo è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno valutando tutte le possibili cause, senza escludere alcuna ipotesi, compreso un eventuale atto doloso.

Questo incidente ha destato notevole preoccupazione nella comunità locale, considerando la natura dell’autodemolizione come luogo sensibile a eventi di questo tipo. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dei residenti e delle strutture vicine.