L’INPS ha recentemente introdotto una nuova misura di supporto per i cittadini disabili, la Disability Card, una nuova carta dunque in arrivo. Questa innovazione si aggiunge alla gamma di sussidi e agevolazioni già disponibili, offrendo ulteriori benefici e semplificando l’accesso ai servizi per le persone con disabilità.

Cosa È la Disability Card?

La Disability Card è una nuova carta Inps riconosciuta a livello europeo che consente ai cittadini disabili di accedere a sconti, omaggi e altri vantaggi in Italia e negli altri Paesi membri dell’Unione Europea. A differenza di altre carte come la “carta dedicata a te”, su cui viene accreditato del denaro, la Disability Card non contiene fondi, ma offre una serie di agevolazioni grazie a convenzioni con vari enti e istituzioni.

Benefici e Utilità

Uno degli aspetti più innovativi della Disability Card è la sua capacità di tutelare la privacy dei beneficiari. Infatti, questa nuova carta Inps permette di esibire la certificazione di invalidità senza dover mostrare documenti medici o verbali dettagliati, semplificando così molte situazioni quotidiane. Inoltre, grazie alla rete di convenzioni, i possessori della card possono accedere gratuitamente o a prezzi ridotti a musei, parchi e altri luoghi di cultura sia in Italia che all’estero.

Chi Può Richiederla?

La Disability Card è disponibile per i cittadini che rientrano in specifiche categorie di disabilità, come:

Invalidità civile certificata dall’INPS superiore al 67%.

Minori con invalidità certificata dall’INPS.

Persone che ricevono indennità di accompagnamento.

Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art. 3, comma 3.

Ciechi civili e sordi civili.

Inabili ai sensi della Legge 222/1984.

Invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 35%.

Invalidi di guerra.

Beneficiari di assegni per assistenza personale e continuativa.

Come Richiederla

Per richiedere la Disability Card, la nuova carta Inps, il cittadino deve accedere al sito dell’INPS con le proprie credenziali elettroniche (SPID, CIE, CNS). Una volta effettuato l’accesso, è possibile navigare nella sezione “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia” e completare la procedura online. L’INPS, qualora abbia già certificato la disabilità del richiedente, invierà una notifica tramite l’App IO per informare dell’emissione della card. L’intera procedura è rapida e si svolge in pochi clic.

La Disability Card rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione dell’accesso ai servizi per i cittadini disabili, garantendo al contempo una maggiore protezione della privacy. Con questa tessera, l’INPS offre un supporto concreto, facilitando l’inclusione sociale e culturale dei beneficiari. Le persone interessate sono incoraggiate a richiederla e a sfruttare i vantaggi che essa offre, contribuendo così a una maggiore autonomia e partecipazione alla vita pubblica e culturale.