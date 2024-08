In un mondo dove il matrimonio è spesso sinonimo di lussuosi banchetti e abiti principeschi, una giovane coppia di Montoro, Ilary e Michele, ha deciso di ribaltare gli schemi e celebrare il loro giorno speciale in modo del tutto inusuale: festeggiando al McDonald’s. Il ristorante della Galleria Airone ad Avellino è diventato il teatro di un matrimonio alternativo, che ha subito catturato l’attenzione dei social. Nel video che ha fatto il giro del web, si vedono gli invitati festeggiare in modo spensierato, con panini e patatine al posto di costosi catering e centrotavola elaborati.

La scelta della coppia è stata influenzata da ragioni economiche, come sottolineato dalle parole di Ilary e Michele: «Ci sposiamo al McDonald’s perché siamo poveri». Una dichiarazione che, seppur semplice, racconta una realtà condivisa da molti giovani che si trovano a fare i conti con le difficoltà economiche del nostro tempo.

L’episodio non è passato inosservato neanche ai lavoratori della Galleria Airone, che hanno voluto commentare l’evento sui social: «Un Sì speciale al McDonald’s della Galleria Airone! Due giorni fa una giovane coppia ha scelto di celebrare il loro amore con amici e parenti, nel ristorante McDonald’s all’interno della Galleria Airone, in un’atmosfera ricca di gioia e spensieratezza. Un momento di pura autenticità, dove i sentimenti veri hanno trovato casa tra patatine e tanti sorrisi. Tantissimi auguri agli sposi Ilary e Michele!».

La storia di Ilary e Michele, oltre a strappare un sorriso, ci ricorda che l’amore non ha bisogno di grandi somme di denaro per essere celebrato. La loro scelta, sebbene semplice, è un atto di coraggio e autenticità che mostra come la felicità possa essere trovata anche nelle cose più semplici.