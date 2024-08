L’ultima estrazione del Lotto ha visto la ruota di Napoli come grande protagonista, con vincite significative distribuite in tutta Italia. Secondo quanto riferito da Agimeg, il compartimento campano ha generato il 62% delle vincite totali del concorso, per un ammontare complessivo di 10,3 milioni di euro. Grazie al terno 3-34-41, numerosi giocatori, soprattutto in Campania, hanno ottenuto importanti vincite.

Napoli e San Giuseppe Vesuviano: Vincite da 45.000 Euro

A Napoli e San Giuseppe Vesuviano, due fortunati giocatori hanno vinto 45.000 euro ciascuno, piazzando delle puntate da 10 euro sul terno. Questa combinazione vincente ha portato fortuna anche fuori dalla Campania, con una vincita identica registrata a Rimini, dove un altro giocatore ha incassato 45.000 euro con la stessa puntata.

Altre Vincite Significative in Italia

Il successo della ruota di Napoli si è esteso anche ad altre regioni italiane. A Belpasso (Catania), Fondi (Latina), e Scafati (Salerno), tre giocatori hanno centrato vincite da 23.750 euro ciascuno, puntando 10 euro divisi tra ambo e terno. Queste vincite dimostrano come il gioco del Lotto, con le giuste combinazioni, possa generare premi considerevoli anche con puntate modeste.

Bellizzi: Grande Vincita sulla Ruota di Roma

Oltre alle vincite legate alla ruota di Napoli, un’altra importante vincita è stata registrata a Bellizzi, in provincia di Salerno. Qui, un giocatore ha vinto 46.250 euro grazie a un terno sulla ruota di Roma, utilizzando i numeri 13-17-21. Questa combinazione vincente ha dimostrato che anche altre ruote possono regalare momenti di grande fortuna.