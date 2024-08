Nella mattinata di ieri, il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, è stato vittima di un’aggressione avvenuta proprio davanti al municipio di via Vittorio Veneto. L’incidente, che ha avuto luogo mentre D’Auria si recava al Comune, ha visto un uomo avvicinarsi e sferrargli uno schiaffo in pieno volto, continuando poi ad inveire contro di lui.

Fortunatamente, i carabinieri della locale Stazione erano già presenti sul posto per altre motivazioni e sono intervenuti prontamente, bloccando immediatamente l’aggressore. L’uomo è stato identificato e denunciato. Il sindaco D’Auria ha già sporto denuncia per quanto accaduto.

Il Racconto del Sindaco

Nel suo post sui social, D’Auria ha descritto l’accaduto e il suo stato d’animo. “Il visibile stato di salute fisica e mentale dell’uomo mi spinge ad inviare una missiva ai servizi sociali e all’Asl per determinare se il soggetto in questione, che non conosco, sia già assistito o abbia bisogno di assistenza sanitaria e psicologica”, ha dichiarato il sindaco. “Fatti come questo dimostrano quanto i sindaci, in prima linea, possano diventare bersagli. Per fortuna è stato un episodio sedato nell’immediato, ma va detto che l’iter sanitario per la gestione di soggetti difficili è troppo lungo”, ha aggiunto D’Auria.

Il sindaco ha sottolineato la sua determinazione a proseguire con il suo lavoro e ha affermato che “la violenza non avrà mai la meglio sul dialogo e sulla democrazia”.

La Reazione del Prefetto di Napoli

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso la sua preoccupazione per l’aggressione subita dal sindaco. “Desta preoccupazione il grave episodio che ha riguardato il Sindaco del comune di Gragnano, colpito in volto da un concittadino”, ha dichiarato il prefetto. Le sue parole riflettono l’importanza di garantire la sicurezza dei rappresentanti istituzionali e di mantenere un ambiente di rispetto e civiltà.